Beograd, Ana Bërnabiq u zgjodh kryetare e Kuvendit Kombëtar të Serbisë

Pas zgjedhjes së kryesisë së Asamblesë Kombëtare do të vijojë zgjedhja e qeverisë së re, e cila duhet të fillojë me caktimin e mandatarit të ri dhe deri atëherë, Bërnabiqin do ta zëvendësojë zëvendëskryeministri dhe ministri i Punëve të Jashtme Ivica Daçiq.