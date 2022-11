Beograd: "Gratë në të Zeza" përkujtojnë  krimet në Vukovar

Aktivistet e organizatës "Gratë në të Zeza" (Žene u crnom) dhe shoqatës së viktimave të luftës “Anima” mbajtën sot një aksion heshtjeje në të zeza në kujtim të krimeve në Vukovar në vitin 1991.



Aktivistet mbanin një pankartë të madhe me mbishkrimin "Kurrë nuk do të harrojmë krimet në Vukovar" dhe "Kujtojmë", si dhe një pankartë me një foto të Vukovarit të shkatërruar me tekstin se qyteti ishte nën rrethim nga Armata Popullore Jugosllave (APJ) për 87 ditë, ku u vranë më shumë se 1.000 civilë, rreth 25.000 njerëz u plagosën, kurse popullsia joserbe u dëbua.



Ata mbanin gjithashtu pankarta me të dhëna për llogoret e popullatës joserbe në Serbi.



Tubimi u sigurua nga një numër i vogël policësh.



Aksioni u mbajt para Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Serbisë (SANU), sepse, siç kanë thënë më herët organizatorët në thirrjen për veprim, ky është një institucion anëtarët e të cilit në vitet 1980 dhe 1990 udhëhoqën një fushatë për përhapjen dhe inkurajimin e ideologjisë së nacionalizmit dhe shovinizmit dhe më pas i prinë mohimit dhe relativizimit të krimeve.



“Për fat të keq, SANU kurrë nuk është distancuar qartë nga anëtarë të tillë të pandershëm”, deklaruan "Gratë në të Zeza".



Më herët aktivistet në një deklaratë kërkuan nga shteti serb që të vërtetojë realitetin e plotë për të zhdukurit duke hapur të gjitha arkivat shtetërore me qëllim gjetjen e varreve të viktimave kroate në Serbi dhe fillimin e procedurave gjyqësore për ngritjen e kampeve dhe për vrasjen dhe torturimin e civilëve dhe ushtarëve kroatë në kampet në Stajiçevo, Begejci, Sremska Mitrovica, Aleksinac, Nish dhe Beograd.



"Gratë në të Zeza" kërkojnë gjithashtu që shteti të pranojë kërkesën e tyre për të vendosur një pllakë përkujtimore në kampet në Stajiçevo dhe Begejci dhe të mbështesë forma të tjera të dëmshpërblimeve simbolike për viktimat dhe familjet e tyre, si dhe që shteti të iniciojë ndalesë ligjore për glorifikimin dhe rehabilitimin e të dënuarve për krime lufte të kryera në Vukovar dhe në të gjitha vendet e tjera.



"Gratë me të Zeza" nesër do të marrin pjesë në ceremoninë përkujtimore në Vukovar.