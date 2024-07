Beqiroviq: Italia të miratojë rezolutë që mbështet sovranitetin e BeH-së

Beqiroviq u shpreh i kënaqur që është hera e dytë në Romë që bisedon me Kryetaren e Dhomës së Përfaqësuesve të Parlamentit italian, sepse 11 vjet më parë ai pati një bisedë me Presidenten Laura Boldrini si Kryetare e Dhomës së Përfaqësuesve të Parlamenti italian. Me atë rast, ai theksoi rëndësinë e rolit të diplomacisë parlamentare në forcimin e lidhjeve midis dy vendeve, përfundoi Presidenca e BeH-së.