Bislimi nga Bujanoci: Shqiptarët e Luginës temë me rëndësi në Bruksel

Fytyra e vërtetë e Serbisë shihet në Luginë të Preshevës, ku diskrimunohen shqiptarët, tha zëvendëskryeministri i Republikës së Kosovës, Besnik Bislimi, pas përfundimit të takimeve me përfaqësuesit e shqiptarë në Komunën e Bujanocit në Republikën e Serbisë. Ai, i shoqëruar nga ministrja e Arsimit, Arbërie Nagavaci, në kuadër të vizitës së tyre në Luginën e Preshevës, kanë shpërndarë libra në shkollën fillore “Muharrem Kadriu” në fshatin Tërrnoc të Komunës së Bujanocit dhe shkollën “Zenel Hajdini” në Komunën e Preshevës. Sipas Bislimit, nuk ka asnjë rajon në Evropë ku popullata lufton për tekste mësimore.

“Po aq sa jemi të gëzuar që kemi pasur mundësinë të mbulojmë këtë kosto, po aq jemi të shqetësuar që kemi ndarë libra për vetëm 4 mijë e 10 nxënës duke ditur që para pak viteve në shkollat fillore dhe të mesme të Luginës së Preshevës kanë vijuar mësimin mbi 13 mijë nxënës shqiptarë. Është pak e frikshme shpejtësia me të cilën Serbia ka arritur me politikat e saj ta shpopullojë këtë rajon”, deklaroi Bislimi.

Zëvendëskryeministri Bislimi, mes të tjerash, tha se temë me rëndësi në Bruksel do të jetë edhe garantimi i simetrisë dhe i barazisë në të drejta mes qytetarëve shqiptarë në Luginë dhe atyre serbë në Kosovë.

Deputeti i vetëm shqiptar në Kuvendin e Serbisë, Shaip Kamberi, pas takimit me delegacionin nga Kosova, në profilin e tij në Facebook u shpreh se temë diskutimi kanë qenë rrjedhat e përgjithshme politike në Luginë të Preshevës e rajon, e sidomos është folur për angazhim më të madh të përfshirjes së të drejtave të shqiptarëve në dialog me Serbinë duke e aplikuar parimin e reciprocitetit.

Ndryshe, Bislimi e Nagavci vizitën zyrtare në Komunën e Bujanocit e filluan me takimet në Këshillin Kombëtar Shqiptar. Zyrtarët e Qeverisë së Kosovës, po ashtu, u takuan edhe me kreun e Bujanocit, kryetarin Nagip Arifi.