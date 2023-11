Llavrovi në Shkup, Bullgaria jep dritë jeshile për hapësirën ajrore

Bazuar në njoftimin e ministrisë së Jashtme të Bullgarisë autorizimi diplomatik për fluturimin është i përkohshëm dhe do të jetë i vlefshëm tri orë përpara dhe 72 orë nga data e planifikuar dhe koha e fluturimit. “Ky autorizim do t'i mundësonte ministrit të Jashtëm rus Sergej Llavrov të marrë pjesë në takimin ministror të OSBE-së në Shkup dhe kjo do të pezullonte sanksionet nga BE-ja”, thotë MPJ-ja e Bullgarisë. Megjithatë, ata anëtarë të delegacionit të Llavrovit që janë sanksionuar nga BE-ja nuk do të mbulohen, paralajmëroi ministria.