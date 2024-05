Bullgaria zyrtare reagon ndaj qasjes së presidentes Siljanovska-Davkova

Në deklaratat me shkrim u kujtua se Maqedonia e Veriut duhet t'i qëndrojë besnike Marrëveshjes për Miqësi, Fqinjësi dhe Bashkëpunim të nënshkruar me Bullgarinë në vitin 2017 si dhe ndaj marrëveshjeve me Bashkimin Evropian (BE).