Emine Erdoğan takohet me bashkëshorten e kryeministrit shqiptar, Linda Rama

"Në kuadër të vizitës sonë zyrtare, u takuam në Tiranë me Linda Ramën, bashkëshorten e çmuar të Kryeministrit të Shqipërisë. Diskutuam për çështje që do të forcojnë më tej lidhjet historike dhe kulturore të dy vendeve. Ndajmë besimin se marrëdhëniet mes vendeve tona do të thellohen më tej përmes vizitave të ndërsjella".