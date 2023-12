Rama: Të jemi gati për BE-në shumë përpara se BE-ja të jetë gati për ne

Duke iu referuar edhe qëndrimeve të fundit të Greqisë për procesin e integrimit evropian të Shqipërisë në lidhje me çështjen "Beleri", Rama tha se për asnjë çështje të drejtësisë nuk bëjnë asnjë lloj kompromisi me askënd dhe për asnjë arsye, duke shtuar për këtë çështje se "Ky mirëkuptim është shumë i qartë për ne, por nga ana tjetër besoj që është i qartë për të gjithë në BE. Ndërkohë që unë jam i bindur që me fqinjët tanë (Greqinë), ne do të arrijmë së bashku që të vendosim arsyet madhore mbi këtë çështje".