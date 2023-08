Escobar në Shkup: Jemi shumë të ngazëllyer t’ju shohim në BE

Zëvendësndihmëssekretari amerikan i Shtetit i angazhuar për politikën ndaj Ballkanit Perëndimor, Gabriel Escobar, lidhur me procesin e ndryshimeve kushtetuese në Maqedoninë e Veriut ka deklaruar se ndihet "shumë i ngazëllyer" që procesi ka filluar dhe ka shprehur shpresë që procesi të vazhdojë.



Escobar po qëndron për një vizitë dyditore në vend, e cila ndodh pas fillimit të procedurës parlamentare për miratimin e ndryshimeve kushtetuese në Maqedoninë e Veriut, respektivisht, ndër të tjerash, për përfshirjen e bullgarëve në kushtetutë si kusht që vendi të vazhdojë negociatat me Bashkimin Evropian (BE).