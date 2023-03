Euroskepticizmi në Ballkan: Ku po rritet e ku po bie mbështetja për BE-në?

Anëtarësimi i Serbisë në Bashkimin Evropian nuk do të merrte mbështetjen e më shumë se gjysmës së qytetarëve të këtij vendi në referendum. Të dhënat nga një sondazh i opinionit publik të kryer së fundmi tregojnë se 43 për qind do të votonin për anëtarësimin e Serbisë në BE, 32 për qind do të votonin kundër, 13 për qind nuk do të votonin fare dhe 12 për qind nuk e dinë se si do të votonin.