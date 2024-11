Shqipëria zyrtarisht anëtare e SEPA-s

"Shqipëria u bë sot pjesë e sistemit unik evropian të pagesave, që do të thotë se të gjitha dërgesat e parave të shqiptarëve nga Evropa në Shqipëri apo anasjelltas nuk do të kenë më kosto financiare duke nisur nga 1 janari 2025. Miliona e miliona euro të kursyera nga detyrimet mbi dërgesat, falë rritjes së besimit te Shqipëria dhe afrimit të mëtejshëm të Shqipërisë drejt majës së anëtarësimit në BE", ka shkruar Rama.