Rama: Porti i Durrësit sjell 8 miliardë euro në PBV

Kuvendi i Shqipërisë po diskuton sot mbi kontratën e Qeverisë me investitorët për ndërtimin e Portit të Durrësit. Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, tha se është krenar me kontratën e arritur pas shumë përpjekjeve me investitorin. Porti i Durrësit do të jetë një motor ekonomik që do të sjellë një vlerë prej 8 miliardë euro në Prodhimin Bruto Vendor.