Pensionet mesatare në Ballkanin Perëndimor, Mali i Zi në maje!

E sigurt është se pensionet në Mal të Zi do të vazhdojnë të rriten edhe në muajt në vijim dhe rritja e parë e ndjeshme do të jetë nga 1 janari i vitit të ardhshëm. Më pas do të hyjë në fuqi ndryshimi i Ligjit për sigurimin pensional dhe invalidor, i cili parasheh që pensioni minimal të jetë 270 euro. Kjo do të ndikojë edhe në rritjen e pensionit mesatar në vend. Aktualisht në Mal të Zi janë 128.000 përfitues pensionesh.