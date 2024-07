Ferid Muhiq: Gjenocidi nuk ndodh, gjenocidi organizohet dhe kryhet

“Rezoluta që u miratua më 24 mars është një dokument jashtëzakonisht domethënës me rëndësi të pabesueshme, sepse është një precedent, i cili tani, të paktën në parim, do të përballet me të gjitha vendet e botës që të mos e “shohin” asnjë vend që kryen gjenocid, e jo ta quajmë gjenocid dhe të mos e dënojmë”, ka thënë Muhiq.