Fizikanët shqiptarë, pjesë e eksperimentit më të madh botëror me CERN-in

Me këtë marrëveshje, pjesë e eksperimentit më të madh në planet në fushën e Fizikës, është tashmë zyrtarisht edhe një grup fizikanësh shqiptarë. Ky grup përbëhet nga Prof. As. Dr. Rudina Osmanaj, Prof. As. Dr. Klaudio Peqini dhe Prof. As. Dr. Olta Çakaj (Universiteti i Tiranës- Fakulteti i Shkencave të Natyrës); nga Prof. As. Dr. Altin Gjevori, Prof. As. Dr. Dafina Hyka dhe Dr. Enkelejd Çaça (Universiteti Politeknik i Tiranës) dhe Dr. Ilirjan Margjeka, si personi i kontaktit të eksperimentit CMS për Shqipërinë.