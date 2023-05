FSK-ja përfundon stërvitjen fushore “Steel Alpha 2023”

Në këtë ushtrim janë kryer stërvitje për operacione të mbrojtjes, sulmuese, të sigurisë dhe stabilitetit, duke i përfshirë këtu edhe stërvitjet në nivel kompanie (LFX) me të gjitha sistemet e armatimit.



Pjesë e Defender Europe 2023 që pritet të zhvillohet edhe në Kosovë, sipas krerëve të Kosovës, do të jenë 1.300 ushtarë kosovarë, krah për krah me aleatët e tyre nga ShBA-ja dhe aleatët e tjerë.