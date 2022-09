KFOR-i nis stërvitjet në kampin e ushtrimeve në “Novo Sellë”

Trupat e KFOR-it në Kosovë, të përforcuara nga një kontigjent i Mbretërisë së Bashkuar i arritur së fundmi, nesër (27 shtator), në kampin e ushtrimeve në “Novo Sellë”, do të fillojnë stërvitjen “Golden Sabre”. Kjo stërvitje, siç njoftuan ditë më parë nga KFOR-i, do të zgjasë deri më 2 nëntor të këtij viti. Pjesë e kësaj stërvitjeje të organizuar nga KFOR-i do të jetë edhe misioni i EULEX-it.



Kjo stërvitje e KFOR-it në Kosovë ndodh në periudhë kur është në fuqi vendimi i autoriteteve kosovare për riregjistrimin e makinave me targa që i lëshojnë autoritetet serbe në RKS. Sipas vendimit të fundit të Qeverisë së Kosovës, data 31 tetor është afati i fundit për zëvendësimin e targave në fjalë. Raportet e medieve nga terreni flasin se interesimi i palës serbe për marrjen targave RKS dhe largimi nga targat që lëshohet autoritet serbe është i ulët.

Ministri i Punëve të Brendshme i Kosovës, Xhelal Sveçla, lidhur me këtë temë javën e kaluar njoftoi se një oficeri serb të Policisë së Kosovës iu ishte djegur makina pse kishte vendosur targat RKS. Një veprim të tillë sipas Sveçlës e kanë kryer strukturat ilegale.

Situata aktuale në Kosovë është e qetë, por sipas zëvendëskomandantit të KFOR-it, Luca Piperni, nuk mund të përjashtohen tensione të reja në veri pas 31 tetorit kur skadon afati i riregjistrimit të makinave.

FSK "futet” në Zubin Potok

Trupat e Forcës së Sigurisë të Kosovës, duke u mbështetur në një marrëveshje të realizuar me NATO-n të vitit 2013 nuk mund të futen në territorin e veriut të Republikës së Kosovës pa miratimin e komandantit të KFOR-it. Por, sipas reagimit të djeshëm të Listës Serbe, trupat e FSK-së kanë ndërhyrë paligjshëm në territorin e komunës së Zubin Potokut. Kjo, siç thuhet në reagimin e shpërndarë në rrjetin social Facebook, është shkelje e rëndë e marrëveshjes së vitit 2013, garantuese e të cilës është NATO. Situatën në fjalë ata e cilësua si një tentim nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti për frikësim të qytatarëve serbë, në momentin kur plani i tij i regjistrimit nuk kalon në mesin e serbëve.