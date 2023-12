Gatishmëria luftarake e Ushtrisë së Maqedonisë së Veriut është në nivel

"Në konkluzionin e gjeneralit Gjurçinovski u konstatua se gatishmëria luftarake e Ushtrisë është në nivelin e duhur që mundëson kryerjen me sukses të detyrave dhe se në vitin aktual janë realizuar me sukses të gjitha detyrat e parapara. Theksohet se Komandot dhe njësitë e Ushtrisë realizuan në kohë dhe profesionalisht të gjitha aktivitetet e planifikuara në kryerjen e stërvitjes sipas standardeve të NATO-s, ndërsa procesi i transformimit dhe modernizimit dhe pjesëmarrja në operacionet jashtë vendit realizohen me dinamikën e planifikuar", thuhet në deklaratë.