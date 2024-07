Gjykata Kushtetuese e BeH-së shfuqizoi Ligjin Zgjedhor të RS-së

"Prandaj, zbatimi i Ligjit Zgjedhor të RS-së do të dëmtonte seriozisht rolin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të Bosnjë e Hercegovinës. Vetë mundësia e organizimit të zgjedhjeve të ardhshme lokale në Republikën Sërpska duke zbatuar ligjin e kontestuar përbën një kërcënim për shkaktimin e dëmeve të pariparueshme në procesin e zgjedhjeve demokratike, sigurinë ligjore dhe sundimin e ligjit. Ekzistimi i një situate të tillë ligjore do të cenonte rendin ligjor dhe kuadrin kushtetues të shtetit, do të çonte në pasiguri juridike dhe do të kërcënonte legjitimitetin e procesit zgjedhor gjë që mund të rezultojë në paqëndrueshmëri serioze politike”, thekson Gjykata Kushtetuese e BeH-së.