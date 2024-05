Gordana Siljanovska-Davkova, presidentja e parë grua në Maqedoni të Veriut

Sa u përket zgjedhjeve parlamentare, në bazë të 94,02% për qind të votave të numëruara, KSHZ-ja njofton se VMRO-DPMNE-ja udhëheq me 43,17% për qind të votave ose 59 mandate, ndjekur nga LSDM-ja me 15,13% të votave ose 19 mandate, Fronti Evropian me 14,03% për qind të votave ose 18 mandate dhe koalicioni VLEN me 10,93 për qind ose 13 mandate deputeti.