Grupet e Miqësisë Kosovë-Maqedoni e Veriut takohen në Prishtinë

"Sa më të mira të jenë raportet midis dy shteteve tona, aq më mirë do të jetë për qytetarët e dy shteteve tona dhe kjo gjithsesi do të jetë reflektim për vendet tona e të rajonit dhe do të jemi një shembull pozitiv ose pikë e bardhë e Ballkanit në funksion të ecjes sonë të përbashkët rreth rrugëtimit të dy shteteve tona në integrimin në NATO dhe BE", theksoi Gashi.