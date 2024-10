Hapet shkolla shqiptare në Londër, mbi 7 mijë nxënës mësojnë shqip

“Do të fillojmë me Greqinë, ku nga buxheti i qeverisë shqiptare ne do të paguajmë mësuesit që japin gjuhën shqipe në klasat që zhvillohen pothuajse në të gjithë territorin e Greqisë. Dhe dua t’ju garantoj sot këtu që shumë shpejt do të kemi dhe mësues për Britaninë e Madhe “Teacher for UK” si program i qeverisë shqiptare dhe në këtë aspekt në bashkëpunim me qeverinë e Kosovës do të fillojmë të integrojmë programin tonë të përbashkët”, u shpreh ai.