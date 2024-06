Hasani: Shqipëria e gatshme të hap më shumë kapituj me BE-në

“Ne do të kemi zgjerim në zemër të Bashkimit Evropian dhe do ta mirëpresim shumë këtë. Është momenti i duhur që gjërat të bëhen reale me një agjendë ambicioze dhe është koha për të provuar në mënyrat më konkrete, vendosmërinë e të gjithëve për të ecur përpara”, tha Hasani.