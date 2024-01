IBU-ja hyn me sukses në botën e arsimit me projekte të reja

“Ne filluam të kemi një mentalitet të ri arsimor që është jashtë kufijve të universitetit, por është bashkë me shoqërinë. Kjo do të thotë që ne u hapim hapësirë ​​studentëve të sjellin në universitet atë që mësojnë në jetën e tyre të përditshme. Për ta zbatuar atë duhej të bënim transformime në çdo pjesë të universitetit. Ne kemi një kampus shumë të zhvilluar këtu, salla më e madhe e konferencave është këtu. Deri në fund të shkurtit do të krijojmë laboratorin më të madh universitar, po ashtu po krijojmë një qendër mediatike që do të jetë më e madhja nga të gjitha universitetet”, tha Sunar.