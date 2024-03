Iftar në Gaza me donacione nga qytetarët e Maqedonisë së Veriut

“Me mjetet e deritanishme është planifikuar të shpërndahen 3.600 vakte të ngrohta, ndërsa me përfundimin e aksionit humanitar për mbledhjen e mjeteve një javë para përfundimit të Ramazanit do të dimë se sa vakte të tjera do të shpërndahen në total”, thotë Rexhepi. Ai thekson se organizata joqeveritare Legis është përfshirë në aksione ndërkombëtare humanitare për Gazën që nga themelimi i saj në vitin 2009.