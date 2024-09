Integrimi në BE, Tirana pritet "të shkëputet" nga Shkupi

Rruga e pranimit të Shqipërisë në BE do të shkëputet nga ajo e Maqedonisë së Veriut, me grupet e para të negociatave që do të hapen zyrtarisht më 15 tetor, sipas një vendimi unanim dje të ambasadorëve të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, sipas Euractiv.