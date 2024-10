Jurukët: Një komunitet me traditë dhe kulturë të gjallë që jeton edhe sot

Gjatë rrugës takuam edhe blegtorët, të cilët na pritën me mikpritje të ngrohtë dhe vazhduan me detyrat e tyre për kujdesin ndaj bagëtive. Përgjatë rrugës shohim shtëpitë e fshatit, të cilat në pjesën më të madhe janë të vogla dhe komode. Ato janë ndërtuar me gurë, të cilët mjeshtrit e vjetër i kanë përshtatur në mënyrë të përsosur, duke krijuar kështu një mozaik ideal të arkitekturës të së kaluarës. Muret e shtëpive dhe objektet shoqëruese janë zbukuruar me “arin e verdhë”, duhanin e varur, i cili në këtë periudhë të vitit thahet, ndërsa banorët shfrytëzojnë ditët e fundit me diell për të mbledhur duhanin nga arat e frytshme.