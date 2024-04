Kandidatët presidencialë nënshkruan Kodin për Zgjedhje Demokratike

Gordana Siljanovska, kandidate për kryetare të shtetit e mbështetur nga VMRO-DPMNE-ja, nënshkrimin e kodit e vlerësoi si akt ceremonial dhe iluzionizëm normativ e moral, por tregoi se do të flasë personalisht me argumente dhe program dhe do t’i respektojë të gjithë kandidatët.