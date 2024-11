Kosova dhe Arabia Saudite nënshkruajnë marrëveshje për fluturime direkte

Ai tha se po mundohen të promovojnë çdo herë e më shumë shkëmbim kulturor dhe bashkëpunim midis dy vendeve. "Jam i lumtur të njoftoj se me nënshkrimin e kësaj marrëveshjeje, NAS Airlines do të fillojë me fluturime direkte nga tetori i vitit 2025 dhe ata gjithashtu do të punojnë fort që të mund të fillojnë edhe më herët", theksoi Rajab.