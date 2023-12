Kosova investoi 239 milionë euro në armatim

"Arritje shumë e veçantë është investimi në sistemet e armatimit, me një buxhet që ka shënuar rritje mbi 100 për qind në raport me vitin 2022. Është investuar 28 për qind më shumë në blerjen e armatimit gjatë këtij viti, apo afërsisht 4 milionë që janë investuar në qeveritë e mëparshme në sistemet e armatimit, shuma ka arritur në 239 milionë euro investime në sistemin e armatimit. Sigurisht, dronët Bayraktar janë vetëm një nga llojet e shumta të sistemeve moderne të armatimit me të cilat është pajisur Forca e Sigurisë së Kosovës", theksoi tha Maqedonci.