Kosova zgjat afatin për regjistrimin e diasporës

“Ju ftoj sot që të miratojmë shtyrjen e afatit dhe të ndryshojmë vendimin e datës 17 maj 2024 për regjistrimin e mërgatës të diasporës përmes portalit e-diaspora kërkoj shtyrjen e afatit deri më 31 dhjetor 2024 për disa arsye. Së pari dua të theksoj se regjistrimi i mërgatës në formën që është duke u bërë sot është ndoshta ndërmarrja më e rëndësishme në raport me mërgatën e katër dekadave të fundit. Të dhënat që do të dalin nga regjistrimi i mërgatës do të na shërbejnë edhe institucioneve të vendit, por edhe vet mërgatës për një organizim më të mirë të nevojave dhe të potencialit. Ndërkohë, gjatë ditëve të fundit kemi pasur një dinamikë përafërsisht tre mijë regjistrime në ditë që do të thotë që kjo dinamikë do të përpiqemi të mos e ndalim përmes përfundimit të afatit”, ka thënë ajo.