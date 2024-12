Kosovë, Çedomir Aksiq dënohet në mungesë me 15 vjet burgim.

"Në periudhën kohore nga muaji janar në maj të '99-tës në bashkëkryerje me persona të tjerë tani për tani të paidentifikuar, të organizuar, të veshur me uniforma policore e ushtarake, ka shkaktuar vuajtje të mëdha apo cenim të integritetit trupor ose të shëndetit, frikësim ndaj popullatës së pambrojtur civile, vrasje, urdhërim për zhvendosje të popullatës civile për shkak që lidhet me konflikt të luftës drejtuar me qëllim ndaj popullsisë civile dhe ndaj individëve të veçantë civilë që nuk marrin drejtpërdrejt në konflikt apo luftë", theksoi Namani-Hajra.