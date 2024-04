Kosovë, gjykata ua vazhdon paraburgimin tre të dyshuarve në rastin Banjska

Më 24 shtator 2023 ata e bllokuan rrugën në Banjskë me dy kamionë, me qëllim të vënies në pritë të zyrtarëve të Policisë së Kosovës, e pastaj i sulmuan ata me granata dhe me armë, ku në urën afër Manastirit të Banjskës mbeti i vrarë rreshteri policor Afrim Bunjaku, ndërsa u plagos zyrtari policor Alban Rashiti.