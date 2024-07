Kosovë, ik i dënuari për përfshirje në vrasjen e politikanit serb Ivanoviq

Gjykata dënoi me katër vjet e gjashtë muaj burgim Nedelko Spasojeviqin për pjesëmarrje në një grup kriminal që e organizoi vrasjen, Marko Roshiq është dënuar me dhjetë vjet burgim për veprën penale pjesëmarrje në krim të organizuar, ndërsa ndërsa Dragisha Markoviq dhe Zharko Jovanoviq janë dënuar me nga katër vjet burgim. Nga akuzat është liruar i dyshuari Sillvana Arsoviq.