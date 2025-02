Kosovë: Në 3 vjet, vetëm 0.68% dënime për armëmbajtje pa leje

"Për më tepër nga 147 raste, në vetëm një rast është shqiptuar dënim me burgim. Konkretisht në 147 raste të armëmbajtjes pa leje janë shqiptuar 128 dënime me gjobë, 18 dënime me kusht ndërsa vetëm në një rast dënim me burgim. Shprehur me përqindje i bie se vetëm 0,68 për qind të rasteve është shqiptuar dënim me burgim për rastet e armëmbajtjes pa leje", tha Krasniqi.