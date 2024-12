Kosovë, nis zbatimi i programit për edukimin në moshë të hershme

"Në kuadër të programit të kuponëve, do të mbështeten familjet të cilat janë pjesë e skemave të asistencës sociale duke i ndihmuar ato që më së shumti kanë nevojë për këto shërbime. Mbështetja do të ofrohet mbi bazën e performancës së institucioneve të edukimit të hershëm, duke siguruar korrektësi dhe cilësi. Do të krijohen hapësira që kryesisht nënat e reja të mund të punojnë, duke mundësuar zhvillimin profesional të tyre", theksoi Nagavci.