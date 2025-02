Kosovë, presidentja Osmani dekoron familjen Jashari

Presidenti i Shqipërisë, Bajram Begaj, i cili po qëndron në Kosovë për nder të 17-vjetorit të pavarësisë së Kosovës, tha se historia shqiptarëve është një histori krenarie ku as pushtimet, as padrejtësitë as diktaturat dhe as gjenocidi nuk e thyen kurrë ndërgjegjen kombëtare.