Kovaçevski-Schole: Partneriteti strategjik nuk ka qenë kurrë më i fortë

“Ne jemi një vend që kemi një marrëveshje strategjike dhe një dialog strategjik me ShBA-në dhe, në kuadër të atij dialogu strategjik, për të cilin takimi i radhës do të mbahet në gjysmën e parë të këtij viti, do të jenë prezente edhe këto tema, të cilat janë në pjesën e promovimit të shtetit ligjor dhe luftës kundër korrupsionit”, deklaroi kryeministri Kovaçevski.