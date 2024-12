Kreu i SPAK-ut Dumani në mesin e 10 kampionëve të botës për antikorrupsion

“Ky çmim nderon vendosmërinë, guximin dhe integritetin tuaj të palëkundur në ndjekjen e drejtësisë në emër të popullit shqiptar. Puna juaj frymëzon të gjithë ata që besojnë në fuqinë e së vërtetës dhe llogaridhënies. Ambasada e ShBA-së do të vazhdojë të punojë me ju, me SPAK-un dhe me të gjithë institucionet e drejtësisë për të bërë realitet barazinë përpara ligjit për të gjithë qytetarët e Shqipërisë”, shkruan Ambasada e ShBA-së në Tiranë.