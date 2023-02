Krimet serbe në BeH: Tri dekada në kërkim të drejtësisë

“Masa e dënimit nuk është as në përputhje me praktikën e zakonshme të Gjykatës së Lartë në Beograd lidhur me dënimin për vrasjen e civilëve gjatë luftës. Familjet e viktimave, shumica e të cilëve janë shtetas të Serbisë, deri më tani kanë dështuar për të marrë statusin e familjarëve të viktimave civile të luftës, e cila do t'u mundësonte atyre një mbështetje materiale modeste, si dhe njohjen e vuajtjeve të atyre që mbijetuan. Ligji aktual për mbrojtjen e veteranëve dhe atyre me aftësi të kufizuar në disa nivele e bën të pamundur të merret statusi i viktimës civile të luftës dhe personit civil me aftësi të kufizuara dhe diskriminon viktimat civile në krahasim me viktimat ushtarake. Ndër të tjera, viktimave të krimit në Shtërpcë, Republika e Serbisë nuk ua njeh statusin e viktimave civile të luftës sepse kanë vdekur në territorin e një shteti tjetër”, theksuan viktimat dhe shoqatat e tyre, FDH dhe organizata të tjera joqeveritare.