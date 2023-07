Boshnjakja flet për besimin dhe qëndrueshmërinë nga gjenocidi i Srebrenicës

“Intensiteti i dhimbjes si nga brenda ashtu edhe nga jashtë më bëri të pyesja se si të përballoja,” ndau Bahadir, me zërin e saj të mbushur me reflektim të thellë. “Shpejt kuptova se të ecja përpara dhe t’i kthehesha jetës ‘normale’ ishte e pamundur përballë një dhimbjeje kaq të madhe. Më bëri të riformuloja pyetjen: si mund të mësohem të jetoj me këtë dhimbje?”