Kroaci: Më 1 janar 2025 fillon shërbimi i detyrueshëm ushtarak

“Po pajisim dhe modernizojmë Forcat e Armatosura, po i organizojmë ashtu siç pritet nga ne dhe ashtu siç kemi rënë dakord me aleatët e NATO-s dhe me kreu e NATO-s. Mendoj se do të kemi një imazh shumë më të mirë, më të fortë të Forcave të Armatosura se sa më parë. Ne biseduam me ministrin e Financave dhe arritëm në përfundimin se nuk ka vend për kursime në modernizimin dhe pajisjen e Forcave të Armatosura”, pohoi Anushiq.



Ai po ashtu ka theksuar se ky është qëndrim i Qeverisë dhe i politikës, sepse “rrethanat në të cilat ndodhemi nuk na lejojnë të kursejmë për këtë”.