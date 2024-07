Kroacia shpalli të padëshiruar tre zyrtarë të Malit të Zi

“Ministria e Punëve të Jashtme dhe Evropiane shpreh keqardhjen që shumica në Parlamentin e Malit të Zi vendosi të injorojë thirrjet e vazhdueshme të Republikës së Kroacisë për të mos ndërmarrë lëvizje që mund të ndikojnë negativisht në marrëdhëniet tona dypalëshe dhe në rrugën evropiane të Malit të Zi. Në këtë kontekst, veprimet spikat nga zyrtarët politikë të lartpërmendur dhe veprimet e tyre nuk mund të konsiderohen dashamirëse dhe fqinjësore në raport me Republikën e Kroacisë dhe as nuk janë në përputhje me qëllimin e deklaruar për anëtarësim të Malit të Zi në Bashkimin Evropian”, thotë ministria kroate.