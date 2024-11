Ku në rajon janë të detyrueshme pajisjet dimërore dhe cilat janë gjobat?

Gjoba të ulëta në Shqipëri



Kodi Rrugor i Shqipërisë i obiligon drejtuesit e automjeteve që nga data 15 nëntor e deri më 15 mars të kompletojnë makinat e tyre me pajisje antirrëshqitëse ose goma speciale, për lëvizje në borë dhe akull. Në rast të mosrespektimit të kësaj dispozite ligjore shoferët mund të ndëshkohen me masë administrative me gjobë nga 10 deri në 40 euro.



Policia e Kosovës me apel për kujdes