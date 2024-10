Kurti: Nga 1 janari Kosova heq vizat për qytetarët e BeH-së

“Paradoksi u shfaq në janar të këtij viti, kur qytetarët e Kosovës mund të udhëtojnë pa viza në Bashkimin Evropian, por ende nuk kanë lirinë e lëvizjes në Bosnjë e Hercegovinë. Ndërsa entiteti Republika Sërpska refuzon të ratifikojë marrëveshjen për lëvizjen e lirë me karta identiteti, të cilën vendi im ishte i pari në rajon që e ratifikoi në parlament, unë vendosa t'i jap fund pritjes. Nga 1 janari i vitit të ardhshëm, Republika e Kosovës në mënyrë të njëanshme do të lejojë lëvizjen e lirë të qytetarëve të Bosnjës e Hercegovinës me letërnjoftime”, tha Kurti.