Kuvendi i RMV-së nesër nis seancën për nevojën e ndryshimeve kushtetuese

- Seanca e datës 18 gusht do të hapet dhe rendi i ditës do të miratohet siç është procedura, prandaj kërkohet prania e 61 deputetëve dhe për votim të paktën një e treta e numrit të përgjithshëm. Është parim i përgjithshëm dhe sigurisht diskutim, hapet debat, thirret sipas procedurës të hapet debat. Çfarë do të jetë, si do të jetë, nuk mund ta them tani sepse nuk mund të parashikoj. Por, është detyrimi im që të kem planifikuar dhjetë ditë pune që Kuvendi të mund të punojë nëse ka të regjistruar për të folur për kaq shumë, kështu që maksimumi që debati të zgjasë është dhjetë ditë. Në ditën e dhjetë përfundon debati, pavarësisht nëse ka mbetur ose jo folës”, deklaroi Xhaferi.