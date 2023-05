Lajçak në Prishtinë: Të fokusohemi plotësisht te normalizimi

"Kam ardhur në Prishtinë sot për të diskutuar me kryeministrin Kurti dhe zëvendëskryeministrin Bislimi për rrugën përpara në procesin e normalizimit, pas takimit të 2 majit. Është vërtetë e rëndësishme që të kemi një kuptim të qartë për hapat e ardhshëm. Të njëjtin diskutim do ta bëj nesër në Beograd. Unë do të takoj kryenegociatorët, zotëri Bislimin dhe Petkoviqin të hënën në Bruksel", ka thënë Lajçak.