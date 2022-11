Laurence Boon nga Shkupi: Maqedonia e Veriut e meriton një vend në BE

Sekretarja shtetërore franceze për Evropë, Laurence Bun, në fjalimin e saj tha se vizita në Shkup është rast për të shkëmbyer mendime me partitë politike në Kuvend.



Ajo dërgoi një mesazh miqësie, duke shtuar se qëllimi i vizitës së saj është të tregojë qëndrueshmërinë e kësaj miqësie dhe përkushtimin e Francës ndaj Maqedonisë së Veriut.



Laurence Boon theksoi se vendi e meriton vendin e tij në BE.



Në përgjigje të pyetjes së një gazetareje për qëllimin e vendosur nga Qeveria e Maqedonisë së Veriut për anëtarësim në BE deri në vitin 2030, ajo tha se “është një qëllim ambicioz, por jo jorealist”.