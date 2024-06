Lideri serb i Bosnjës: Etniteti serb do të mbajë referendum për pavarësinë

"Po, me shumë mundësi do të ishte e natyrshme, absolutisht e justifikuar historikisht, që vendet ku shumica e popullsisë përfaqësohet nga populli serb do të bashkoheshin në një strukturë dhe komunitet të vetëm, por kjo është detyrë e gjeneratave të ardhshme dhe vendimeve politike të të dy vendeve", tha Dodik.