Lista Serbe: Largohemi nga institucionet e Kosovës nëse s'ka kompromis

Kryetari i Listës Serbe, Goran Rakiq, ka thënë sot se përfaqësuesit e serbëve nga Kosova i kanë dhënë mbështetje të plotë presidentit të Serbisë, Aleksandar Vuçiq, në kërkimin e një zgjidhjeje kompromisi në 10 ditët e ardhshme dhe përpjekjet për ruajtjen e paqesdhe sigurinë, duke shtuar se kësaj radhe do të largohen nga institucionet e Prishtinës, nëse mungon kompromisi.

Rakiq në konferencën për media tha se takimi me presidentin ka qenë konstruktiv, i hapur dhe efektiv dhe se Vuçiq i ka njoftuar në detaje për takimet në Bruksel, para së gjithash me përfaqësues të bashkësisë ndërkombëtare, si dhe me Albin Kurtin.

“Dua t'i them popullit tonë, në këtë moment të vështirë, kur Prishtina po bën gjithçka për t'ia vështirësuar jetën popullit tonë me lëvizje të njëanshme dhe për të rrezikuar drejtpërdrejt paqen, presidenti Vuçiq po bën gjithçka për të arritur një kompromis, për të ruajtur paqen dhe populli serb të mbetet në vatrat e tij shekullore” tha Rakiq.

Rakiq raportoi se kryetarët e komunave dhe kryetarët e kuvendeve të të katër komunave nga veriu i Kosovës – Mitrovicës veriore, Leposaviqit, Zveçanit dhe Zubin Potokut – kanë thirrur një seancë të përbashkët për të mërkurën në mesditë për të diskutuar situatën politike dhe të sigurisë.

“Ne jemi në vete, ky popull nuk sulmon askënd, por në pragun e shtëpive të tij, në fshatrat dhe qytetet e tij, duan të bëjnë një jetë normale, pa ngacmime kur shkojnë në fusha, pa kontrolle dhe rrahje, vetëm pse janë serbë”, nënvizoi ai.

Ai tha se populli është i shqetësuar, por edhe i bashkuar dhe i vendosur për të mbijetuar dhe qëndruar në vatrat e tij.

“Jemi të vetëdijshëm që nuk bëhet fjalë për targa apo karta identiteti, por nesër do të shfaqet një justifikim i ri për keqtrajtimin e popullit tonë. Ne i thamë presidentit se kjo është e papranueshme dhe e patolerueshme dhe se fatin e kemi ndarë gjithmonë. popullin tonë dhe se ne do të jemi përballë tij dhe do të bëjmë gjithçka për të ruajtur paqen dhe së bashku me njerëzit do të mbajmë barrën e luftës për një jetë të denjë për njeriun”, tha ai.

Rakiq u shpreh i kënaqur që presidenti i Serbisë i ka kuptuar qëndrimet e serbëve nga Kosova.

Më tutje Rakiq ka përcjellë edhe fjalët e presidentit Vuçiq se Serbia nuk do të lejojë persekutimin dhe vrasjen e popullit tonë.

"Serbia nuk do të lejojë më kurrë stuhi dhe autokolona me traktorë dhe njerëzit tanë, veçanërisht bashkëqytetarët e moshuar, i kujtojnë mirë ato. Në fund, presidenti theksoi se Serbia kurrë nuk do ta lërë popullin e saj në baltë", tha Rakiq.

Ndër të tjerash, Rakiq i bëri thirrje KFOR-it që të mbetet garant i paqes dhe sigurisë për të gjithë në këto zona, duke respektuar mandatin dhe Rezolutën 1244 të OKB-së.